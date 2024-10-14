ANM: COD GALBEN DE VÂNT

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări nowcasting cod galben de fenomene extreme imediate.

Valabil de la : 14-10-2024 ora 9:45 până la : 14-10-2024 ora 15:00

In zona : Zona de munte a județului Covasna , respectiv zona de munte a localităților: Întorsura Buzăului, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Hăghig, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Moacșa, Estelnic, Comandău;

Se vor semnala : Îndeosebi la altitudini de peste 1500 m, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70...80 km/h și pe arii restrânse de peste 90 km/h.

Valabil de la : 14-10-2024 ora 9:40 până la : 14-10-2024 ora 15:00

In zona : Zona de munte a județului Buzău , respectiv zona de munte a localităților: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Colți, Bozioru, Chiliile;

Se vor semnala : îndeosebi la altitudini de peste 1500 m vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70…80 km/h și pe arii restrânse de peste 90 km/h.

Valabil de la : 14-10-2024 ora 9:40 până la : 14-10-2024 ora 15:00

In zona : Zona de munte a județului Vrancea , respectiv zona de munte a localităților: Nereju, Tulnici, Vrâncioaia, Soveja, Nistorești, Vintileasca, Jitia, Spulber;

Se vor semnala : Îndeosebi la altitudini de peste 1500 m, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70...80 km/h și pe arii restrânse de peste 90 km/h.

Valabil de la : 14-10-2024 ora 9:15 până la : 14-10-2024 ora 15:00

In zona : Zona de munte a județului Gorj , respectiv zona de munte a localităților: Padeș;

Zona de munte a județului Vâlcea , respectiv zona de munte a localităților: Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1800 m vor fi rafale de 90...100 km/h.

Valabil de la : 14-10-2024 ora 9:05 până la : 14-10-2024 ora 15:00

In zona : Județul Caraş-Severin , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Hunedoara , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

