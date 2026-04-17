Anchetă la Timișoara, după o postare online care incită la asasinarea președintelui Nicușor Dan

Polițiștii din Timiș au deschis o anchetă după ce o persoană a anunțat, pe o rețea de socializare, că strânge fonduri pentru a-l asasina pe președintele Nicușor Dan, afirmând că „fiecare leu contează”. Oamenii legii s-au autosesizat și caută să-l identifice pe autorul postării.

Postarea a stârnit reacții puternice în mediul online, iar situația a devenit și mai îngrijorătoare după ce, în secțiunea de comentarii, mai multe persoane și-au exprimat susținerea față de inițiativa autorului, scrie Pagina de Timiș.

Surse apropiate anchetei spun că polițiștii s-au autosesizat și a demarat verificări pentru identificarea persoanei care a publicat mesajul, precum și contextul în care a fost făcută postarea, pentru a stabili dacă există o amenințare reală.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă în prezent să dea de urma bărbatului pentru a fi tras la răspundere conform legii.