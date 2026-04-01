Anca Alexandrescu, atac dur la mafia mediatică condusă de fugarul Ghiță și Coldea

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a lansat un atac dur la adresa postului România TV și a unor persoane publice precum Sebastian Ghiță, Victor Ponta, Dan Andronic și Florian Coldea, pe care îi acuză că „au pus la cale o campanie de denigrare” împotriva Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu a precizat că inspectorii ANAF au verificat miercuri postul Realitatea Plus și au confirmat, prin proces-verbal, că televiziunea are toate datoriile plătite la zi, inclusiv amenzile în valoare de peste 200.000 de euro primite doar în ultimul an.

„Nu știu cum oamenii sistemului primesc amenzi pe bandă, iar astăzi din nou emisia ne este întreruptă pentru încă trei ore”, a subliniat jurnalista, adăugând că miercuri emisia postului a fost din nou întreruptă pentru trei ore.

Anca Alexandrescu a cerut intervenția autorităților și a anunțat că va acționa în instanță atât postul RTV, cât și alte entități media care rostogolesc minciuni și hărțuiesc jurnalistii Realitatea Plus.

„Este dovada clară a faptului că tot ce am spus noi este adevărat și că tot ceea ce se varsă pe acest post de TV, care face jocuri politice nu de acum, ci de foarte mulți ani de zile, a fost o minciună, o înșelăciune pusă la cale de către Sebastian Ghiță împreună cu Ponta, Dan Andronic și alte personaje din gașca lui Florian Coldea, pentru a denigra postul Realitatea Plus, patronatul postului, moderatorii de la Realitatea Plus. Este evident că totul a fost o minciună.

Iată, astăzi este adevărat că azi au venit inspectorii ANAF, dar ca să lase acest proces-verbal care arată foarte clar că avem toate datoriile plătite la zi, inclusiv amenzile într-o valoare uriașă — sunt peste 200.000 de euro amenzi luate de Realitatea Plus în ultimul an, asta aviz celor care spun că suntem oamenii sistemului. Nu știu cum oamenii sistemului primesc amenzi pe bandă, iar astăzi din nou emisia ne este întreruptă pentru încă trei ore.

Eu cer tuturor autorităților să se autosesizeze și să oprească acest linșaj fără precedent, pentru că CNA-ul a observat deja de două ori că cei de la RTV au aplicat un linșaj mizerabil atât la adresa mea, cât și la adresa patronatului Realitatea Plus.

Lucrurile au mers însă mult prea departe și, desigur, și eu, alături de Realitatea Plus și de patronat, îmi rezerv dreptul de a da în judecată nu numai pe cei de la RTV, ci și pe sateliții care funcționează în jurul lor și care rostogolesc aceste minciuni și aceste mizerii — atacuri la viața privată, la familie, la copii, ne urmăresc, ne hăituiesc, ne hărțuiesc — și fac apel inclusiv la poliție aici și la parchet să se autosesizeze, pentru că asta nu mai este presă, este mafie.

Mafia — ei vorbesc, de fapt, și descriu mafia pe care Sebastian Ghiță a construit-o împreună cu Florian Coldea în timpul în care Victor Ponta era prim-ministru al României, atunci când au pus mâna pe toate instituțiile din România și au rămas până astăzi conectați la banii publici, cu sute de milioane de euro.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.