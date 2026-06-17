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Alarmă în satele României: urșii au dat iama în casele oamenilor. Ce spun localnicii

Urșii ajung tot mai des în gospodării

Urșii ajung tot mai des în gospodării

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 08:22
Actualizat17 iun. 2026, 09:03
Sursărealitatea.net

Pericolul urșilor ajunge la un nivel alarmant în satele din România. Animalele sălbatice nu mai atacă doar gospodăriile, ci pătrund chiar în casele oamenilor. Numărul alertelor și apelurilor la 112 crește, iar localnicii cer măsuri urgente pentru a preveni noi tragedii.

În comuna Bisoca din județul Buzău, oamenii spun că nu mai au liniște nici în propriile case. În ultimele luni, urșii au dat în iama în mai multe locuințe, după ce până acum atacau doar animalele și distrugeau culturile. Frica îi însoțește la fiecare pas.

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