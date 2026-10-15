Accident rutier în Suceava: o mamă și cei doi copii ai săi au ajuns la spital

O femeie și cei doi copii ai săi au fost răniți într-un accident rutier produs joi după-amiază, în localitatea Bosanci, județul Suceava.
Cele trei victime au fost transportate la spital pentru evaluare și îngrijiri medicale, după ce două autoturisme s-au ciocnit. Accidentul s-a produs în cursul după-amiezii de joi, 15 octombrie, în localitatea Bosanci.
În urma impactului dintre cele două mașini, ambele vehicule au suferit avarii importante. Coliziunea s-a soldat cu rănirea a trei persoane din aceeași familie: o femeie și cei doi copii ai săi.
Mama și copiii au fost transportați la spital
După accident, femeia și cei doi minori au primit asistență medicală și au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Până în prezent, nu au fost făcute publice informații privind vârstele copiilor sau gravitatea exactă a leziunilor suferite.
Cauzele accidentului nu sunt cunoscute
Circumstanțele în care s-a produs coliziunea nu au fost precizate. Cauzele accidentului și eventualele responsabilități ale șoferilor urmează să fie stabilite în urma verificărilor autorităților.