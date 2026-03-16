Accident între Marginea și Rădăuți. Trafic blocat pe ambele sensuri

Un accident rutier a avut loc în această dinineață între localitățile Marginea și Rădăuți.

Pompierii militari de la Detașamentul Rădăuți intervin la fața locului cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

Coliziunea a vut loc între un autoturism și un microbuz. Trei persoane au fost implicate. Echipajul SMURD monitorizează o victimă la locul intervenției.

Traficul rutier în zonă este blocat pe ambele sensuri la momentul editării știrii.