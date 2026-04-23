Accident grav la Vama
Accident grav la Vama
Un șofer și un biciclist au ajuns la spital după un accident produs pe DN17, la Vama, după ce conducătorului auto i s-a făcut rău la volan.
Un bărbat de 65 de ani, din Vama, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen, a pierdut controlul mașinii după ce i s-a făcut rău și a intrat într-un biciclist care mergea în aceeași direcție.
Biciclistul a fost aruncat pe capota mașinii și purtat câțiva metri. Autoturismul și-a continuat deplasarea și a lovit un Land Rover parcat pe marginea drumului, pe care l-a împins în altă mașină, o Toyota, aflată în staționare.
Atât șoferul, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au arătat că nu consumaseră alcool.
Șoferul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la spitalul din Câmpulung Moldovenesc. Pentru stabilizarea lui, medicul coordonator a trimis și un echipaj de terapie intensivă mobilă, care a intervenit pe traseu.
Biciclistul, aflat în stare de agitație și confuzie, a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Județean Suceava.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
