A vrut să devină viral, a ajuns în arest
Un bărbat din Rădăuți a fost reținut după ce a postat pe TikTok imagini în care conducea un Audi A8, deși nu avea permis de conducere valabil.
Totul s-a petrecut pe 13 martie 2026, în jurul orei 22:25. La început, acesta era pasager într-un autoturism cu volan pe dreapta. A coborât, apoi a fost filmat când s-a urcat pe scaunul din față-dreapta. La scurt timp, mașina a plecat dintr-o stație de carburanți și a intrat pe Calea Bucovinei, fiind condusă chiar de el. Acesta a demarat prin patinarea roților, o manevră riscantă în trafic și considerată conducere agresivă.
Polițiștii din Rădăuți s-au sesizat din oficiu, mai ales că aveau deja informații că nu deține permis. După verificări și analizarea probelor, au confirmat situația.
Pe 18 martie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Instanța a decis astăzi plasarea lui sub control judiciar.
Cazul este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis. Un gest făcut pentru vizualizări s-a transformat rapid într-un dosar penal.
