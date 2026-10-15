Tânăr de 18 ani, la spital, după un accident grav în județul Suceava. Mașina în care se afla s-a izbit de un gard și a luat foc

Accident grav în județul Suceava. Un tânăr de 18 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac și de gardul unei gospodării, după care a luat foc. În urma incendiului, mașina a fost complet distrusă.
Un accident grav s-a produs în noaptea de miercuri spre joi în județul Suceava. Din primele informații, evenimentul rutier a avut loc în localitatea suceveană Ruși-Mănăstioara, comuna Udești, în jurul orei 02:30, relatează publicația locală SuceavLIVE.
Tânărul de 18 ani a fost transportat la spital după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil, a lovit un copac și gardul unei gospodării din lși apoi a luat foc.
În imaginile publicate de instituția media menționată se poate vedea mașina cuprinsă de flăcări care a ars, ulterior, ca o torță.
La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.
În ce stare se afla șoferul când a ajuns Ambulanța
Potrivit sursei citate, șoferul era conștient și cooperant la sosirea echipajelor de prim ajutor, însă prezenta mai multe traumatisme. După ce a primit primul ajutor, tânărul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Mașina pe care acesta o conducea a fost distrus în totalitate.