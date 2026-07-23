Anca Alexandrescu și Realitatea Plus, apel la unitate pentru a scoate țara din criză: Anumite forțe străine au interesul să rămână Bolojan

Anca Alexandrescu aduce noi detalii după inițiativa de unitate lansată marți, un apel public menit să scoată România din criza politică. Realizatoarea „Culiselor Statului Paralel” a invitat societatea civilă și liderii partidelor la discuții pentru semnarea unui angajament comun, în condițiile în care „anumite forțe din afara țării își doresc ca România să fie condusă în continuare de Ilie Bolojan, useriști și alte personaje" ale căror decizii au fost împotriva României și a românilor.
România este dezbinată și are nevoie urgentă de un dialog real
Ar trebui să fie de acord, pentru că este singura soluție pentru România astăzi, când este o țară dezbinată. Oamenii sunt împărțiți de o parte și de alta încă din timpul pandemiei, s-a întâmplat apoi în timpul războiului, acum din cauza acestei crize politice.
Este foarte clar că absolut toți liderii politici, împreună cu responsabili din zona patronatelor, din zona economică, din zona societății civile, din zona mass-media – pentru că și mass-media are un rol extrem de important în această chestiune – trebuie să se așeze la masă și să găsească soluția pentru ieșirea României din acest cerc vicios, până la urmă, a afirmat Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.
Forțe externe ar influența direcția României și deciziile împotriva cetățenilor
Jurnalista a motivat necesitatea stringentă a unui astfel de demers prin faptul că "anumite forțe din afara țării își doresc ca România să fie condusă în continuare de Ilie Bolojan, useriștii, udemeriștii și alte personaje care au demonstrat foarte clar în ultimele luni că toate deciziile pe care le-au luat le-au luat împotriva României și împotriva cetățenilor români. A venit momentul ca toți cei care astăzi au o responsabilitate și au puterea de a schimba ceva în România să se așeze la aceeași masă, indiferent de culoarea politică, de opțiuni și de simpatii, pentru România și pentru români.
Guvernarea actuală ar fi impus reguli împotriva voinței majorității
Acesta este mesajul nostru de unitate și propunerea către tot spectrul politic și societatea civilă de a se așeza la masă într-un timp cât mai scurt, de a pune pe masă soluțiile care pot scoate România din această situație și care pot aduce românilor o viață mai bună și un trai echilibrat.
Vedem ce se întâmplă în toată Europa: peste tot prețurile scad la carburanți, cei care conduc țările din Europa iau decizii de a reduce TVA-ul, de a veni în sprijinul cetățenilor lor. La noi se întâmplă exact pe dos. Mediul de afaceri este disperat, absolut toți sunt împovărați de taxe și de impozite. Cetățenii sunt îngroziți că nu mai pot să-și plătească facturile, să-și permită ceea ce își permiteau în urmă cu un an de zile – lucruri elementare, nicidecum un lux.
Apel la reconciliere și la un acord politic pentru ieșirea din criză
Așa că a venit momentul acestei împăcări. Altfel, această separare a populației a fost încurajată și este încurajată în continuare tocmai pentru a-i putea pe unii să rămână în minoritate la conducerea țării. Pentru că vreau să vă aduc aminte că astăzi România este condusă de două partide care au ieșit pe locurile 3 și 4. Este inadmisibil ca o minoritate să impună majorității niște reguli împotriva voinței ei. Suntem într-o situație imposibilă în care cetățenii nu pot să-și mai exercite dreptul la vot după ce alegerile au fost anulate și după ce au venit o serie de decizii care au distrus România și au aruncat-o în groapa cu lei.
Eu cred că liderii politici responsabili vor accepta această propunere de a se așeza la masă, venită dintr-o zonă neutră, pentru că eu am candidat independent la Primăria București și acum am demonstrat că am putut să pun la masă forțele suveraniste pentru a ieși pe locul 2 în Capitală. Și sigur că, dacă alegerile ar fi fost libere, probabil că astăzi aș fi fost primarul general. Întindem această mână către pace și echilibru tocmai pentru a putea scoate România din această criză. Sper să se întâmple acest lucru cât mai repede. Eu voi susține această idee și voi face tot ce pot pentru a pune la aceeași masă pe toți cei care astăzi par pe poziții ireconciliabile, a precizat Anca Alexandrescu, în apelul ei la reconciliere națională.