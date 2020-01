Ștefan Mandachi, antreprenorul sucevean care a construit primul metru de autostradă din Moldova, i-a transmis miercuri o scrisoare deschisă premierului Ludovic Orban, în care îl întreabă când începe și când se finalizează autostrada spre Moldova.

Mandachi spune că vrea să-și întocmească un plan de afaceri la început de an și trebuie să știe cu exactitate anul, luna și ziua, în care vor începe lucrările și dacă această autostradă va ajunge și la Suceava.

„De când a plecat acasă guvernul praf al duamnei Dăncilă, a trecut un sfert de an (era să zic de veac). M-am uitat la ceas, dacă vine vreo lămurire (cât de cât oficială) cu privire la problema mea (și a comunității mele): exact, faza aia, cu autostrăzile. N-am fost absurd să cer minuni la o lună după înscăunare, dar au trecut mai multe luni și în afară de câteva scuze ciudate și fumate, nimic. Măcar… să vorbim. Dacă într-un sfert de an nu s-a ROSTIT nicio propoziție clară despre autostrăzi, mă întreb când se vor FACE EFECTIV, când se vor CONSTRUI ele? Dacă n-avem nici scenariul, ce ne facem cu regia? A fost Revelionul, Boboteaza, am înțeles, dar totuși suntem în 2020. (Sau rămâne valabil cum am stabilit în 2019, după Revelion?) Sper că nu. Începe clasicul bâlci al scuzelor? Așa că, m-am gândit să adresez cârmuitorilor țării o întrebare logică și de bun simț, ca să-mi fac șî eu planul de afaceri pe anul 2020. (Da, le scriu Eu personal, fără vreo agenție de PR care să-mi sufle textele).Deja a trecut jumătate de lună din 2020 și nu-mi pot începe planul, pentru că nu pot să fac o strategie legat la ochi și cu dopuri în urechi”, a scris Ștefan Mandachi pe Facebook.

Mandachi îi repreșează lui Orban că de un sfert de an nu s-a rostit nicio propoziție clară despre autostrăzi.

„. . . Parcă n-aș vrea să treacă un an până ce vă instalați, încă unul până ce vă faceți încălzirea și peste doi-trei ani să ne victimizăm pentru trăznăile PSD, PDL, USL, CDR, FSN ETC. Am așteptat cu nerăbdare o clarificare la început de ianuarie 2020. Nimic!

Ajunge! Este timpul să știm una și bună: vă rog în mod respectuos să ne clarificați cu subiect și predicat, pe românește, cu date fixe și cifre concrete:

1. CÂND ÎNCEPE ȘI CÂND SE FINALIZEAZĂ AUTOSTRADA MOLDOVEI? Anul, luna, ziua! VA AJUNGE ACEASTĂ AUTOSTRADĂ ȘI LA SUCEAVA? Da sau ba?

Dacă nu îmi furnizați aceste detalii imediat, efectiv nu pot să încep planul de afaceri. Și precum probabil știți, fără strategie, mă paște falimentul! Nu doar pe mine, ci pe toți oamenii de afaceri din zonă. Chiar și pe aceia care tac. Dacă îmi veți răspunde cu orice alte eschive frazeologice în afară de cifre și date, eu personal consider că răspunsul nu există. Anul, ziua, luna! Aproximări tot am avut.

Măcar să știm o treabă: se face autostradă peste 50 ani. Foarte bine! Dar măcar să nu o mai bâjbâim. Și cu asta basta, ne vedem de treabă. Ce-i așa mare șoc într-un astfel de răspuns? De 30 ani ne-am obișnuit. Nu suntem virgini la primirea unor astfel de vești. Ne luăm de-o grijă și ne alcătuim și noi planul de afaceri. Mai bine așa decât să reînceapă incertitudinea, camuflarea realității, scuzele.

Alături de mine, înțeleg că ar mai fi solidar un grup de antreprenori (cu cifre cumulate de aprox. 1 miliard euro), care ar avea nevoie de același tip de răspuns din partea dvs. Și ei vor să știe dacă mai cumpără camioane, terenuri agricole, flote auto, dacă fac fabrici, ferme, uzine, școli private, pensiuni, centre de fitness, papuci, mobilă, magazine de bricolaj, cafenele și alte prăvălii, la noi în Moldova. Cu toții stăm cu pixul în mână și hârtia albă în față, ca să începem strategia. Deci?”, a transmis afaceristul sucevean.