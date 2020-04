Spitalul Municipal Rădăuți a devenit spital suport pentru pacienții cu COVID 19. Astfel, unitatea medicală a primit aprobare de la Ministerul Sănătății pentru o sută de paturi destinate pacienților cu forme ușoare.

Managerul spitalului, Traian Andronachi, a făcut această solicitare după ce a văzut că foarte mulți pacienți sunt trimiși de la Spitalul Județean Suceava la unitatea medicală din Rădăuți, deși erau infectați cu COVID 19.

„Ambulanțele stau la Suceava câte șapte ore și nu pot preda pacienții pentru că nu mai sunt paturi libere. Am solicitat aprobare de la Ministerul Sănătății să putem trata cazurile ușoare. Tot personalul a înțetes și le mulțumesc din tot sufletul pentru că au înțeles care este menirea lor. Am primit aprobare de la Ministerul Sănătății, pentru 100 de paturi. Sperăm că de acum vom primi și echipamente și medicamente. Noi primim forme ușoare de două săptămâni și avem până acum, peste 100 de pacienți. Avem echipamente din finanțare proprie și cu sprijin al comunității. Medicația este asigurată din fonduri propria, nu am primit nimic de la Ministerul Sănătății. Îi multumesc DSP-ului și directorului, în care am avut un partener de nădejde în acest demers cât și conducerii SAJ”, a declarat Traian Andronachi, managerul Spitalului Municipal Rădăuți, pentru Obiectiv de Suceava.