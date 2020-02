Patru unități de învățământ din județul Suceava au suspendat parțial cursurile din motive de absenteism cauzat de infecții respiratorii sau gripă, a informat Cezar Anuței, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Anuței a precizat că Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava are confirmate câte trei cazuri de gripă la clasele a II-a A (34 elevi), a I-a F (28 elevi), a II-a D (36 elevi) și a VII-a A (30 elevi). Suspendarea cursurilor la aceste clase are loc în perioada 20-21 februarie. Unitatea școlară menține suspendarea la clasa a I-a C (36 elevi).

Școala Gimnazială Nr.1 Suceava are confirmate trei cazuri de gripă la clasa a II C-a (30 elevi). Suspendarea cursurilor la această clasă are loc în perioada 20-21 februarie.

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava suspendă cursurile la clasa a IV-a A (28 elevi) din motive de absenteism cauzat de infecții respiratorii, în perioada 19-21 februarie.

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni are confirmate câte trei cazuri de gripă la clasele a II-a A (36 elevi), a V-a A (24 elevi), a VI-a A (25 elevi). Suspendarea cursurilor la aceste clase are loc în perioada 20-21 februarie.