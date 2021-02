Marți, 23 februarie 2021, membrii PLUS ai municipiului Suceava au ales conducerea nou-înfiinţatei Filiale Municipale PLUS.

Conducerea judeţeană PLUS a organizat o Convenţie locală în vederea desemnării Biroului Municipal PLUS.

Membrii PLUS Suceava au avut de ales între 3 echipe care au participat la competiţia internă. PLUS a organizat o dezbatere între candidaţi şi a asigurat condiţiile de desfăşurare a votului electronic.

Echipa câştigătoare are următoarea componenţă:

1. Preşedinte = Gianina URSU

2. Secretar general = Andreea DĂNILĂ

3. Responsabil comunicare = Ramona TIPA

4. Responsabil financiar = Mariana UNGUREANU

5. Responsabil politici publice = Ion MAREŞ

6. Responsabil recrutare = Petru LUNGU

7. Responsabil organizare – campanii = Liviu CONDURACHE

Echipa Filialei Municipale Suceava îşi propune în principal dezvoltarea şi consolidarea filialei şi atragerea de oameni valoroşi în echipă.

Gianina Ursu este membru fondator PLUS Suceava, devenind ulterior unul din cei 5 Coordonatori Regionali PLUS Nord-Est. Are studii de comunicare şi administrare a afacerilor. S-a remarcat în cadrul PLUS prin implicare şi munca în echipă.

Sursa: Realitatea de Suceava