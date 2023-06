Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pune la dispozitia pacientilor o noua metoda de exprimare a multumirii sau nemultumirii fata de calitatea serviciilor medicale oferite pacientilor internati prin aplicatia „ Feedback SMS ”. Pacientii vor primi un sms pe telefon cu un link catre un chestionar continand intrebari despre experienta pe care au avut-o in spital. Destinatarul va primi un mesaj de la INFO SPITAL cu urmatorul text: „ Va rugam sa raspundeti intrebarilor din chestionarul urmator. Spitalul Judetean de Urgenta Suceava.” urmat de un link. Dupa accesarea acestui link pacientul va trebui sa raspunda la un set de intrebari. La final pacientii au posibilitatea sa scrie observatii referitoare la aspectele pozitive sau negative constatate pe perioada internarii. Numerele de telefon pentru trimiterea mesajului vor fi preluate din fisa medicala a pacientului.

Raspunsurile pacientilor vor fi centralizate pe fiecare sectie in parte apoi vor fi analizate si dezbatute in Consiliul Medical si in Comitetul Director pentru a putea imbunatati activitatea medicala si serviciile oferite. In luna februarie numai 12 % din pacientii care au primit aceste chestionare au raspuns. Speram ca acest procent sa creasca pe viitor pentru ca astfel sa putem imbunatati calitatea serviciilor oferite in cadrul spitalului.

In perioada 1-28 februarie 2023 au primit chestionare, prin intermediul aplicatiei „ Feedback SMS„ , un numar de 2644 de pacienti din care doar 335 au raspuns. Dintre acestia 59 % sunt la prima internare in acest spital si 56 % au ajuns la spital cu afectiuni care necesitau internare si interventie de urgenta prin UPU restul fiind pacienti care s-au prezentat cu bilete de trimitere pentru internare prin departamentul de internare pentru pacienti cronici.

87 % dintre cei chestionati se declara multumiti de amabilitatea cu care au fost primiti si 82 % considera ca au fost informati corect despre boala, tratament, risc operator si prognostic.

196 din 319 pacienti declara ca nu au sesizat nici o forma de conditionare a actului medical si 283 din 325 precizeaza ca nu au simtit nevoia de a recompensa prin diverse mijloace un cadru medical pentru a beneficia de mai multa atentie.

Din cei 330 de pacienti care au raspuns la chestionar, aproximativ 280 apreciaza atitudinea personalului la primire si pe parcursul internarii precum si calitatea comunicarii ca fiind buna si foarte buna.

De asemenea 305 pacienti din 335 apreciaza ca buna si foarte buna ingrijirea acordata de medici si aproximativ 87 % declara acest lucru si despre ingrijirea acordata de asistente si infirmiere.

La final 85 % dintre pacienti se declara partial si foarte multumiti de calitatea serviciilor si conditiilor din spital si 71 % dintre ei ar recomanda altor persoane, prieteni, rude sa apeleze la serviciile Spitalului Judetean Suceava.

Sursa: Realitatea de Suceava