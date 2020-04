Drept la replică trimis de Stafe Vasilica cu privire la articolul apărut în data de 28 februarie 2020, intitulat „Președintele unei asociații de proprietari din Siret lovit cu poșeta de o datornică VIDEO”:

„În anul anul 2018 am fost aleasă și desemnată în Adunarea Generală a asociației ca membru CEX. Din primele ședințe CEX, am venit cu propuneri pentru îmbunătățirea activității asociației și cheltuirea transparentă a banilor locatarilor. Președintele nu a dorit nici un fel de comunicare cu noi, membri CEX (patru ca nr.), mai mult la a 5-a ședință am fost dați afară din ședința și nu am mai fost primiți, pe motiv care ulterior s-a dovedit a fi doar un pretext.

Ori, cine nu are nimic de ascuns nu expulzează membri CEX afara din ședință incomodându-l foarte tare cu propunerile pe care doream să le implemantăm.

Deci: din anul 2018 asociația de locatari în speță funcționează:

– fără membri CEX

– fără cenzor

– propunerile, deciziile sunt la mâna unui singur om – președintele – ILEGAL- conform Legii după care funcționează asociațiile.

În decurs de doi ani am avut mai multe divergențe cu președintele pe această speță , depunând și înregistrând nenumărate cereri (peste 30) acolo unde consideram că nu este corect și legal, la cele mai multe cereri – fără răspuns.

Ex: – Impuneri nejustificate pe listele de plată

– lucrări de reabilitare – fără licitații

– pentru citirea apometrelor (regularizare) ne impunea taxa separat, deși administratorul era odată remunerat lunar din banii locatarilor etc … motiv pentru care am depus plângeri către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, Poliția orașului Siret, Comisia de Supraveghere a asociațiilor din cadrul Primăriei.

În toți acești ani am fost abuzată psihic prin instigarea la ură a vecinilor asupra mea (afișat public la avizierul blocului), prin reclamații la ISC- pentru o cauză care nu-și avea rostul, motiv pentru care am făcut contestație, s-a judecat și procesul s-a finalizat cu câștig de cauză pentru mine (dreptate dovedită de instanță).

Continuă cu aceste abuzuri psihice probabil în ideea de a mă speria și de a mă opri, dar nu am de gând să mă opresc pentru că nu pot accepta să fac parte din marea majoritate a locatarilor nemulțumiți, dar resemnați și cer explicații.

De data aceasta, intimidările verbale și apelativele jignitoare de către președinte la persoana mea, iau locul agresiunii fizice și s-a ajuns la „legea pumnului”. Eu personal nu am înjurat NICIODATĂ, NICIODATĂ în viața mea. Cuvintele jignitoare au fost din partea lui ( 3 martori erau în interior).

Referitor la articolul și imaginile video publicate de d-voastră:

– suma restantă nu este corectă

– apa este plătită integral prin cont bancar direct către furnizor

– președintele a refuzat să-mi accepte chitanța

– pe lista de plată sunt sume impuse nejustificate pe care niciodată n-am să le plătesc fără o justificare fermă, legală, corectă, etc …

Imaginile video sunt doar cele favorabile lui. După ce m-a lovit ca o bestie, lovită, mâhnită, neajutorată, speriată, primul lucru a fost să-mi caut telefonul pentru a suna la 112. Constat că telefonul nu-l am și cu toată furia, disperarea m-am îndreptat spre el cerându-i insistent telefonul. Acesta este momentul video favorabil lui.

Președintele, El este cel care a folosit cuvinte jignitoare în interiorul asociației la adresa mea, după care a ieșit afară, eu după el și momentul când și-a ieșit din fire și m-a lovit a fost când eu m-am apropiat de el spunându-i „că eu nu am să accept niciodată să mă corecteze un EX-PENAL”. Acestea au fost cuvintele care l-au înfuriat și m-a lovit .

Eu îmi asum ceea ce am spus, pentru că este o realitate, un click pe net și este toată istoria cu EX-Penal”