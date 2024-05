Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind o rectificare bugetară mascată. S-a decis ca toate instituțiile statului să cedeze 10 la sută din banii necheltuiți, iar fondurile să fie mutate în fondul de rezervă, de unde vor putea fi folosiți inclusiv pentru plata salariilor și pensiilor.

Sunt informații extrem de importante obținute de jurnaliștii Realitatea PLUS care ne spun că Executivul a dat undă verde unei ordonanțe prin care crește bugetul fondului de rezervă al Guvernului.

Asta înseamnă că toate instituțiile publice vor trebui să dea 10% din banii pe care nu i-au cheltuit înapoi către administrația centrală. Sumele strânse ar putea fi folosite mai apoi pentru cheltuieli cruciale, cum ar fi cele legate de pensii sau salarii.

De asemenea, banii ar putea fi utilizați și pentru a fi dați primăriilor. Statul are nevoie de sume importante pentru a asigura, de exemplu, plata pensiilor majorate, in condițiile in care in luna septembrie trebuie făcută recalcularea dosarelor de pensie.

