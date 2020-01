Ștefan Mandachi, suceveanul care a construit primul metru de autostradă din Moldova, a organizat de Ziua Unirii un nou protest. Aproximativ 700 de persoane au fost alături de antreprenorul sucevean în localitatea Cumpărătura.

Mandachi a dezvelit o bornă înaltă de 4 metri și 20 de centimetri, sperând că în acest fel moldovenii vor fi văzuți și de autoritățile de la București. Acesta a precizat că borna are un dublu rol, putând fi folosită ca și cutie poștală de cei care adresează întrebări Guvernului și nu primesc răspuns. Scrisorile pot fi introduse în borna kilometrică urmând ca apoi să fie postate online.

„Eu personal m-am săturat de hore, de prezentări, de discursuri și de termene mincinoase. Am redactat o scrisoare către Guvernul României în data de 15 ianuarie. Am postat-o pe facebook și am așteptat un răspuns, întrucât nu îmi pot face planul de afaceri în calitatea mea de antreprenor. Nu am primit niciun răspuns și m-am gândit că cei de la București nu ne văd. De aceea am făcut o bornă kilometrică a autostrăzii în speranța că cei de la București o să ne vadă mai ușor. Pe lângă faptul că această bornă este un simbol al neputinței întregii clase politice, ea are un dublu rol, va fi și cutie poștală pentru toți cei care se adresează conducătorilor, sau Guvernului și nu primesc răspuns. Eu sunt unul dintre cei pățiți” a declarat Ștefan Mandachi.

Antreprenorul sucevean a prezentat și o statistică sumbră privind numărul de persoane decedate în accidente rutiere în ultimii ani.

“Din anul 1990 și până în anul 2019, 70.901 de persoane au murit în accidente rutiere pe drumurile din România și 581.823 persoane au fost rănite rănite”, a declarat Mandachi.

Protestatarii au venit cu steaguri tricolore și au intonat imnul național. Aceștia și-au strigat nemulțumirea și au afișat bannere cu mesajele: „Vrem autostrada Moldovei, nu autostrada scuzei”, “Nu vrem metri, vrem kilometri”, „Scuze. . . Scuze” sau „Moldova vrea autostrăzi”.