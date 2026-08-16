Superliga: Dinamo învinge Rapidul în Giuleşti, scor 1-0, şi conduce în clasament

Echipa Dinamo Bucureşti a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Rapid Bucureşti, în etapa a 5-a din Superligă. Echipa lui Nuno Campos e lider în campionat.
Rapidul a avut prima ocazie importantă a meciului, în minutul 6, când Bellaarouch a respins şutul lui Onea. Portarul marocan a respins şi la marea ocazie a lui Stojilkovic, din minutul 33, iar, la rândul său, atacantul elveţian a mai încercat un şut, în minutul 42, dar mingea a trecut pe lângă poartă.
Giuleştenii au încheiat repriza în atac, cu şutul lui Alex Dobre, respins de Bellaarouch, în minutul 44. Alb-roşii au încercat timid poarta gazdelor, în minutul 49, la lovitura de cap a lui Pascual.
Arbitrul Horaţiu Feşnic a întrerupt meciul în minutul 53, când l-a văzut pe Alexandru Musi căzut pe gazon, iar antrenorul giuleştenilor, Daniel Pancu, a intrat pe teren, protestând. Arbitrul l-a eliminat pe tehnicianul gazdelor, care a văzut restul meciului din tribună.
Rapidiştii au ratat şi prin Moruţan, care a trimis peste poartă, din careu, în minutul 61, iar în minutul 73, împotriva cursului jocului, oaspeţii au deschis scorul. A fost un contraatac purtat pe dreapta, Hintsa a alergat cu mingea la picior şi i-a trimis excelent lui Karamoko, iar acesta a intrat în careu şi l-a învins pe Aioani cu un şut pe jos, la colţul lung. Minutul 75 a adus ratarea mare a lui Mărginean, şut peste poartă, din marginea careului mic. Rapidul a încercat să forţeze egalarea, însă nu a putut trece de defensiva alb-roşilor, iar Dinamo s-a impus cu 1-0 în Giuleşti, cu Rapid, şi este lider în clasament, cu 10 puncte. Rapidul are 8 puncte şi e pe locul 6.
RAPID: Aioani - D. Ciobotariu, Graovac (Ouedraogo 71), Kramer, Onea - C. Grameni (El Sawy 87), Vulturar, Bubanja (Kodor 75) - Al. Dobre, Stojilkovic, Moruţan. ANTRENOR: Daniel Pancu
DINAMO: Bellaarouch - D. Irimia (Benavides 87), Pascual, Stoinov, Opruţ - Armstrong (Mazilu 87), Alberto Soro (Verreth 87), Mărginean, Cîrjan - Al. Musi (M. Karamoko 64), Al. Pop (Hintsa 70). ANTRENOR: Nuno Campos
Cartonaşe galbene: Graovac 31 / Bellaarouch 8, Hintsa 72, Nuno Campos 86
Cartonaş roşu: Daniel Pancu (antrenor Rapid) min. 53
Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
Arbitri VAR: Florin Andrei - Valentin Porumbel