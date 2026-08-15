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Sport· 1 min citire
David Popovici, după ce a cucerit Parisul: "Ici c'est Roumanie!"
David Popovici
Publicat15 aug. 2026, 09:27
Sursărealitatea.net
”Ici c'est Roumanie!” (Aici este România), a scris David Popovici în social media, după ce a câştigat a treia medalie de aur consecutivă la 200 m liber la Campionatele Europene.
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