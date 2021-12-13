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Suma uluitoare pe care Anamaria Prodan a pariat-o la cursa de Formula 1! Femeia de afaceri nu a ţinut cont de nimic

Suma uluitoare pe care Anamaria Prodan a pariat-o la cursa de Formula 1! Femeia de afaceri nu a ţinut cont de nimic

Suma uluitoare pe care Anamaria Prodan a pariat-o la cursa de Formula 1! Femeia de afaceri nu a ţinut cont de nimic

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 13 dec. 2021, 08:46

Anamaria Prodan nu se uită la bani când vine vorba de distracţie

Anamaria Prodan nu se uită la bani când vine vorba de distracţie.

Femeia de afaceri a pariat o sumă ameţitoare la confruntarea dintre Hamilton şi Verstappen, din Formula 1.

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