Sorana Cîrstea scrie istorie la US Open. Românca ajunge la cea mai bună clasare din carieră

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 15:55

Sorana Cîrstea va ocupa, începând de luni, locul 15 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție din cariera sa. Românca și-a asigurat această performanță după parcursul de la US Open, unde a ajuns în optimile de finală.

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