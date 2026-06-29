Neymar sare în ajutorul victimelor din Venezuela. Donația care a impresionat lumea sportului

Neymar s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijin pentru persoanele afectate de cutremurele produse în Venezuela și a făcut o donație importantă destinată ajutorării victimelor.
Fotbalistul brazilian, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant, a demonstrat încă o dată că se implică și în cauze umanitare. Potrivit presei din Venezuela, acesta a donat 250.000 de dolari pentru sprijinirea comunităților lovite de seismele produse pe 24 iunie.
Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de alimente, apă potabilă și medicamente, dar și pentru amenajarea unor adăposturi temporare destinate familiilor care și-au pierdut locuințele în urma dezastrului.
Înaintea partidei dintre Brazilia și Japonia, Neymar a transmis și un mesaj de solidaritate pentru populația afectată. „Inima mea este alături de poporul Venezuelei”, a fost mesajul publicat de atacant, iar ulterior și-a reafirmat sprijinul pe rețelele de socializare printr-un nou îndemn: „Putere pentru Venezuela”.
Gestul internaționalului brazilian a fost apreciat de numeroși fani, fiind considerat o contribuție importantă la campaniile umanitare desfășurate în sprijinul persoanelor afectate de cutremure.
Fotbalistul brazilian, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant, a demonstrat încă o dată că se implică și în cauze umanitare. Potrivit presei din Venezuela, acesta a donat 250.000 de dolari pentru sprijinirea comunităților lovite de seismele produse pe 24 iunie.
Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de alimente, apă potabilă și medicamente, dar și pentru amenajarea unor adăposturi temporare destinate familiilor care și-au pierdut locuințele în urma dezastrului.
Înaintea partidei dintre Brazilia și Japonia, Neymar a transmis și un mesaj de solidaritate pentru populația afectată. „Inima mea este alături de poporul Venezuelei”, a fost mesajul publicat de atacant, iar ulterior și-a reafirmat sprijinul pe rețelele de socializare printr-un nou îndemn: „Putere pentru Venezuela”.
Gestul internaționalului brazilian a fost apreciat de numeroși fani, fiind considerat o contribuție importantă la campaniile umanitare desfășurate în sprijinul persoanelor afectate de cutremure.