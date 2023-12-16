Handbal feminin: Norvegia şi Franţa vor juca finala Campionatului Mondial

Va fi pentru a cincea oară când cele două echipe se înfruntă în finala Campionatului Mondial
Selecţionatele Norvegiei şi Franţei vor juca finala Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia şi Suedia, duminică, după ce s-au impus, vineri, în semifinale.
Va fi pentru a cincea oară când cele două echipe se înfruntă în finala Campionatului Mondial, bilanţul acestor dueluri fiind de 3-1 pentru scandinave, care au devenit campioane în 1999, 2011 şi 2021, în timp ce Franţa a cucerit titlul în 2017. Norvegia are patru titluri mondiale în palmares, unul fiind obţinut în 2015, în faţa Olandei.
În prima semifinală, Norvegia, campioana mondială en titre, a câştigat dramatic în faţa Danemarcei, la Herning, cu 29-28 (9-14, 14-9, 6-5), după prelungiri, printr-un gol marcat Henny Reistad în ultima secundă de ''over-time''. Reistad a încheiat meciul cu 15 goluri, marcând mai mult decât jumătate din reuşitele echipei sale.
Danemarca a condus la la pauză cu 14-9, dar Norvegia a avut o repriză secundă remarcabilă, danezele trimiţând meciul în prelungiri printr-un gol înscris de Kristina Jorgensen când mai erau patru secunde din timpul regulamentar. În finalul prelungirilor, Danemarca egalase din nou prin Jorgensen (28-28), după ce jocul fusese întrerupt mai multe minute din cauza unei probleme de cronometru, situaţie ''rarisimă la acest nivel'', după cum notează AFP.
Pentru daneze au marcat Burgaard (4 goluri), Anne Mette Hansen (5), Hojlund (3), Friis (3), Heindahl (4), Haugsted (1), Jorgensen (7), Rikke Iversen (1).
Golurile echipei Norvegiei au fost reuşite de Oftedal (5), Skogrand (1), Aardahl (1), Reistad (15), Herrem (2), Mork (3), Solberg-Isaksen (1), Deila (1).
În cealaltă semifinală, campioana olimpică Franţa a dispus de Suedia cu 37-28 (19-11) şi vizează al treilea său titlu mondial, după cele din 2003 şi 2017.
''Les Bleues'' au tranşat soarta meciului încă din prima repriză, încheiată cu un avantaj de opt goluri (19-11).
Tamara Horacek a fost cea mai bună marcatoare a Franţei, cu 9 goluri. Laura Flippes (CSM Bucureşti) a reuşit 3 goluri, Pauletta Foppa 5, Estelle Nze Minko 4, Chloé Valentini 4, Alicia Toublanc 3, Léna Grandveau 3, Orlane Kanor (CS Rapid Bucureşti) 2, Grace Zaadi Deuna (CSM Bucureşti) 1, Sarah Bouktit 1, Lucie Granier 1, Coralie Lassource 1.
Portarul Laura Glauser (CSM Bucureşti) a încheiat cu 12 intervenţii (36%).
Pentru scandinave au înscris Nathalie Hagman (SCM Râmnicu Vâlcea) 5 goluri, Jenny Carlson 4, Linn Blohm 4, Jamina Roberts 3, Kristin Thorleifsdottir 3, Tyra Axner 2, Elin Hansson 2, Nina Koppang 1, Emma Lindqvist 1, Mathilda Lundstrom 1, Olivia Mellegard 1, Carin Stromberg 1.
Germania şi Olanda vor juca pentru locurile 5-6, iar Cehia şi Muntenegru se vor înfrunta pentru poziţiile 7-8.
În primele meciuri din turneul 5-8, Germania a dispus de Cehia cu 32-26, iar Olanda a trecut de Muntenegru cu 28-25.
AGERPRES