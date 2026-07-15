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Sport· 2 min citire
Fotbal: Levski Sofia, probabila adversară a Universităţii Craiova în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor
Universitatea Craiova Foto: Facebook | Universitatea Craiova
Publicat15 iul. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
Universitatea Craiova va disputa, astăzi, în România, returul cu Vitebsk, din Belarus
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