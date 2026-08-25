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Sport· 1 min citire
Daniel Bîrligea poate ajunge în Italia. O echipă din Serie A s-a interesat de atacantul celor de la FCSB
Daniel Bîrligea
Daniel Bîrligea a intrat pe lista lui Frosinone, formație nou-promovată în Serie A, care caută soluții pentru atac în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Atacantul FCSB a atras atenția clubului italian după un început de sezon în care a marcat trei goluri în campionat.
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