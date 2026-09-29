Adrian Porumboiu sare în apărarea lui Gică Hagi și îi atacă pe contestatarii selecționerului după România - Bosnia 2-4

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 18:51

Adrian Porumboiu a reacționat după înfrângerea României cu Bosnia, scor 2-4, și a criticat dur persoanele care l-au contestat pe Gică Hagi. Fostul arbitru consideră că selecționerul trebuie susținut în această perioadă dificilă pentru echipa națională.

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