UE deblochează ajutorul pentru Ucraina: acord de 90 de miliarde de euro și sancțiuni suplimentare pentru Rusia

Uniunea Europeană a aprobat oficial un pachet financiar de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat susținerii Ucraina, alături de o nouă rundă de sancțiuni îndreptate împotriva Rusia.

Decizia a fost posibilă după ridicarea veto-ului impus anterior de Viktor Orbán, ceea ce a permis deblocarea întregului mecanism de sprijin. Oficialii europeni au descris momentul drept un pas important atât pentru consolidarea sprijinului acordat Kievului, cât și pentru creșterea presiunii asupra economiei ruse.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a salutat decizia, afirmând că economia de război a Rusiei este din ce în ce mai presată, în timp ce Ucraina primește un sprijin financiar consistent din partea Uniunii.

Președinția Consiliului UE a anunțat că au fost declanșate procedurile necesare pentru a permite transferul primelor tranșe din acest împrumut, care fusese blocat anterior din cauza opoziției Budapestei.

Advertising

La Kiev, președintele Volodimir Zelenski a declarat că se așteaptă ca primele fonduri să ajungă în Ucraina la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie, subliniind că acest sprijin este esențial pentru stabilitatea economică a țării.

El a mai precizat că deblocarea finanțării va permite continuarea discuțiilor privind noi sancțiuni europene, în special în domeniul energetic, menite să reducă veniturile Rusiei.