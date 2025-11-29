SUA cer Libanului să predea o bombă GBU-39 neexplodată, de teama ca aceasta să nu ajungă la Moscova sau Beijing
Statele Unite au solicitat oficial Libanului returnarea unei bombe GBU-39 care nu a explodat în timpul operațiunii aeriene israeliene de la Beirut, misiune în care a fost eliminat comandantul Hezbollah Ali Tabatabai.
SUA cer Libanului să predea o bombă GBU-39 neexplodată, de teama ca aceasta să nu ajungă la Moscova sau Beijing
Informația a fost dezvăluită de presa libaneză, care notează că Washingtonul se teme ca dispozitivul militar să nu fie preluat de Rusia sau China.mGuvernul libanez nu a emis deocamdată o poziție oficială, scrie Jerusalem Post.
GBU-39 este o bombă planantă produsă de Boeing. După lansare, își deschide aripile și poate parcurge până la 110 kilometri, chiar dacă nu dispune de motor propriu. Lipsa propulsiei o face mai accesibilă ca preț, costând aproximativ 50.000 de dolari, și permite aeronavelor lansatoare să rămână în afara zonelor de risc.
Principalul atu al bombei este focosul foarte eficient, capabil să producă distrugeri importante raportate la dimensiunea ei, inclusiv penetrarea structurilor din beton. Având circa 110 kilograme, GBU-39 este suficient de compactă încât patru asemenea dispozitive pot înlocui o singură bombă Mark 84 de o tonă, ceea ce permite unui avion de vânătoare să lovească numeroase ținte într-o singură misiune.
Echipată cu sisteme de ghidare GPS și inerțiale, bomba atinge o precizie de aproximativ un metru, reducând necesitatea unor lovituri suplimentare și limitând daunele colaterale.
Creată inițial pentru a optimiza încărcătura internă de arme a aeronavelor F-35, GBU-39 a fost folosită prima dată în 2006. SUA au fost extrem de selective în privința exporturilor, vânzând-o doar unor state precum Italia, Olanda, Australia, Arabia Saudită, iar într-o variantă lansată de la sol, și Ucrainei.
Forțele Aeriene Israeliene folosesc acest tip de armament sub denumirea „Sharp Hail”, fiind compatibil cu toate avioanele lor de luptă.