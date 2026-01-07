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Revolte în Iran: protestatarii cer ajutorul lui Trump după ce ar fi preluat controlul în două orașe

Revolte în Iran: protestatarii cer ajutorul lui Trump după ce ar fi preluat controlul în două orașe

Revolte în Iran: protestatarii cer ajutorul lui Trump după ce ar fi preluat controlul în două orașe

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 7 ian. 2026, 17:29

Protestatarii cer ajutorul lui Trump după ce ar fi preluat controlul în două orașe

Protestatarii din Iran au transmis marți un apel direct către președintele american Donald Trump, cerând intervenție internațională, în contextul celei de-a zecea zile consecutive de manifestații împotriva regimului de la Teheran.

Mesajul a fost distribuit pe platforma X.com și a atras rapid atenția opiniei publice internaționale. Apelul este ilustrat de imaginea unei femei care ține un mesaj adresat liderului de la Casa Albă: „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”.

Demersul vine pe fondul unor informații neoficiale potrivit cărora protestatarii ar fi reușit să preia controlul asupra a două orașe, în timp ce autoritățile iraniene intensifică represiunile.

Potrivit Agenției de Știri a Activiștilor pentru Drepturile Omului (HRANA), citată de Fox News, bilanțul actual indică cel puțin 29 de persoane ucise și peste 1.200 de arestări.

HRANA susține că forțele de securitate iraniene au recurs la o utilizare sporită a forței, inclusiv la arme cu alice și gaze lacrimogene, pentru a dispersa demonstrațiile. Organizația avertizează asupra unei escaladări rapide a violențelor, pe măsură ce protestele continuă să se extindă în mai multe regiuni ale țării.

Situația din Iran rămâne extrem de tensionată, iar apelurile protestatarilor către comunitatea internațională devin tot mai frecvente, pe fondul temerilor legate de un nou val de represiuni dure din partea regimului de la Teheran.

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