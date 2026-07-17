Problema migrației, sursa popularității formațiunilor extremiste – analiză marca REALITATEA PLUS

Publicat 17 iul. 2026, 20:22 Sursă Realitatea PLUS

Partidele de extremă dreapta se hrănesc din conflictul dintre imigranți și europeni. În ultimii patru ani, formațiuni precum AfD în Germania, Adunarea Națională în Franța sau FPO în Austria au înregistrat creșteri uriașe în sondaje. Asta pentru că fiecare incident violent, atac sau conflict social este folosit pentru a alimenta temerile legate de securitate. Un material special marca Realitatea PLUS despre problema migrației ca armă politică. Atenție, imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

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