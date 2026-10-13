Polițist din Suceava încătușat de colegi după un scandal în cartierul Nordic

Publicat 13 oct. 2026, 09:02 Sursă stiripesurse

Un polițist de 36 de ani, angajat al Biroului de Investigații Criminale Suceava, a fost încătușat de colegi luni, 12 octombrie, după ce a avut un comportament agresiv în cartierul Nordic.

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