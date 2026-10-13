Polițist din Suceava încătușat de colegi după un scandal în cartierul Nordic

Un polițist de 36 de ani, angajat al Biroului de Investigații Criminale Suceava, a fost încătușat de colegi luni, 12 octombrie, după ce a avut un comportament agresiv în cartierul Nordic.
Incidentul s-a produs în apropierea unui bloc de locuințe și a unei pizzerii din zona blocurilor noi. Bărbatul se afla în timpul liber și a refuzat să respecte indicațiile echipajelor chemate prin numărul de urgență 112, ceea ce a dus la o intervenție în forță.
Potrivit publicației Monitorul de Suceava, polițistul este încadrat ca subofițer și este atestat pentru activități de investigații criminale. Martorii au relatat că acesta era extrem de agitat, motiv pentru care au fost trimise două echipaje la fața locului.
După ce a fost imobilizat și introdus într-o autospecială, polițistul a încercat să iasă din vehicul deschizând portiera din spate. Colegii săi au intervenit din nou pentru a-l reține. Conform Știrile Kanal D, la acțiune au participat patru agenți, unul dintre ei aflându-se în interiorul mașinii.
Potrivit publicației locale Știrea Sucevei, un agent ar fi folosit un spray iritant-lacrimogen în interiorul autospecialei pentru a imobiliza bărbatul. După audieri, polițistul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital sub pază.
Contextul personal al incidentului
Informațiile apărute în presa locală indică faptul că incidentul a avut loc pe fondul unor probleme personale. Polițistul s-ar fi despărțit recent de soția sa, cu care are doi copii, și s-ar fi mutat într-un apartament din cartierul Nordic alături de actuala parteneră.
Martorii susțin că bărbatul se plângea că îi este dor de copii și că a avut o dispută cu femeia cu care locuiește. Partenera sa ar fi declarat că nu a fost agresată fizic de polițist.