Poliția a confiscat lemn din cinci transporturi ilegale pe drumurile din Suceava

Publicat 9 oct. 2026, 14:56 Sursă Monitorul de Suceava

Polițiștii din Suceava au depistat joi, 9 octombrie, cinci transporturi ilegale de lemn pe drumurile naționale și forestiere. Au fost confiscate 12 metri cubi de material lemnos și aplicate amenzi totale de 15.000 de lei.

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