Poliția a confiscat lemn din cinci transporturi ilegale pe drumurile din Suceava

Polițiștii din Suceava au depistat joi, 9 octombrie, cinci transporturi ilegale de lemn pe drumurile naționale și forestiere. Au fost confiscate 12 metri cubi de material lemnos și aplicate amenzi totale de 15.000 de lei.
Acțiunea de control a fost desfășurată în după-amiaza zilei de joi, până la miezul nopții, de efective sporite ale Secției Rurale Gălănești. Polițiștii au căutat în special vehicule care transportau lemn fără documente legale.
În total, au fost confiscate 12 metri cubi de material lemnos. Deși cantitățile individuale nu erau foarte mari, autoritățile subliniază că aceste transporturi mici, dar frecvente, contribuie semnificativ la piața neagră a lemnului.
Detalii despre transporturile depistate
Pe DN 2H, la Gălănești, o autoutilitară Iveco Daily condusă de un bărbat din Voitinel transporta 2,23 metri cubi de lemn foc de fag. Șoferul nu deținea documente de proveniență sau aviz de însoțire.
Pe drumul forestier Putnișoara, din comuna Putna, au fost identificate două alte încălcări. O autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter transporta 3,91 buștean gater rășinoase, iar un alt vehicul de același tip avea la bord 4,10 metri cubi de buștean gater rășinoase.
La Bilca, polițiștii au depistat încă două transporturi ilegale de lemn, dintre care unul conținea cherestea.
Amenzi și alte sancțiuni
Pentru cele cinci transporturi ilicite, au fost aplicate amenzi în cuantum total de 15.000 de lei. În cadrul aceleiași acțiuni, pe linie rutieră, autoritățile au reținut două permise de conducere, certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare.