Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în întreaga țară până la jumătatea lunii decembrie, potrivit estimărilor ANM. Precipitațiile vor fi excedentare inițial, apoi deficitare, înainte de revenirea la valori normale.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți prognoza pe termen mediu pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit estimărilor oficiale, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât valorile normale în întreaga țară până la jumătatea lunii decembrie.
În prima săptămână a intervalului, cantitățile de precipitații vor fi peste cele obișnuite în majoritatea regiunilor, cu un accent deosebit asupra zonei sud-vestice. Ulterior, în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie, regimul precipitațiilor se va schimba, devenind deficitar la nivelul întregii țări.
Evoluția temperaturilor pe săptămâni
În a doua săptămână, valorile termice vor rămâne sub media normală, abaterea negativă fiind mai accentuată în sud-est. În a treia săptămână, temperatura medie a aerului va fi ușor mai coborâtă decât de obicei, iar precipitațiile se vor situa aproape la nivelul celor normale în cea mai mare parte a teritoriului.
Revenirea la condiții meteo specifice perioadei este estimată pentru ultima săptămână din decembrie. La finalul intervalului analizat, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor normale pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obişnuite în toate regiunile.