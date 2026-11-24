Atac rusesc devastator în Ucraina! O bombă ghidată a lovit un bloc de locuințe din Sumî
Urmările atacului (foto via Telegram/KI)
O bombă aeriană ghidată lansată de Rusia a lovit un bloc de nouă etaje din Sumî, Ucraina. Doi oameni au murit, iar opt au fost răniți, inclusiv doi copii.
Un nou atac aerian rusesc a provocat o tragedie în Ucraina. Un bloc de locuințe cu nouă etaje din orașul Sumî a fost lovit direct de o bombă aeriană ghidată, în urma bombardamentelor lansate de forțele ruse. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost rănite, printre victime numărându-se și doi copii.
Atacul s-a produs vineri seară, iar impactul a provocat distrugeri importante în imobil. Bomba a lovit clădirea între etajele trei și patru, declanșând incendii și prăbușirea unor porțiuni din structura acesteia. Mai mulți locatari au rămas prinși sub bucățile de beton și molozul rezultat în urma exploziei.
Patru persoane, salvate de sub dărâmăturile blocului din Sumî
Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat după bombardament și au început operațiunile de căutare și salvare a locatarilor surprinși sub ruine.
Salvatorii au reușit să scoată în viață patru persoane dintre dărâmături. Printre acestea s-a aflat și un băiat în vârstă de numai șapte ani.
Intervenția a fost îngreunată de incendiile izbucnite în clădire și de cantitatea mare de moloz. Operațiunile au continuat pentru verificarea tuturor zonelor în care ar fi putut exista persoane blocate.
Cele două persoane care au murit în urma atacului erau angajați ai Comitetului Executiv al Consiliului Municipal Sumî. Primarul orașului, Artem Kobzar, a precizat că victimele sunt un bărbat de 52 de ani și o femeie de 45 de ani.
Doi copii se află printre răniții bombardamentului rusesc
Bilanțul comunicat de autoritățile locale indică opt persoane rănite în urma exploziei. Printre victime se află doi minori, în vârstă de șapte și, respectiv, 13 ani.
Cel puțin trei dintre persoanele rănite se aflau în stare gravă, potrivit informațiilor transmise de autorități.
Atacul nu a provocat pagube doar blocului lovit direct. Alte patru imobile rezidențiale din districtul Kovpakivskîi au fost, de asemenea, avariate în urma bombardamentului.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul, pe care l-a descris drept unul „absolut inuman”. Liderul de la Kiev a subliniat că bomba a lovit direct clădirea de locuințe și a evidențiat eforturile echipelor de salvare care au intervenit pentru recuperarea victimelor.
Rusia ar fi lansat până la șapte bombe asupra orașului Sumî
Potrivit lui Serhii Krîvoșeienko, șeful Administrației Militare a orașului Sumî, aeronavele rusești ar fi lansat între șase și șapte bombe aeriene ghidate în timpul operațiunii militare.
Loviturile nu s-au limitat la zona rezidențială din Sumî. Explozii și atacuri au fost raportate și în apropierea localităților Stepanivka și Bezdryk.
Autoritățile au continuat evaluarea pagubelor și verificarea zonelor afectate, în timp ce echipele de intervenție au lucrat pentru stingerea incendiilor și căutarea eventualelor victime prinse sub ruine.
Sumî, unul dintre orașele ucrainene expuse bombardamentelor rusești
Orașul Sumî este situat în nord-estul Ucrainei, în apropierea graniței cu Rusia, ceea ce îl face vulnerabil la atacurile lansate în contextul războiului dintre cele două țări.
Regiunea este vizată în mod repetat de lovituri aeriene, iar infrastructura civilă și zonele rezidențiale au fost afectate în numeroase rânduri.
Bombardamentul asupra blocului de nouă etaje reprezintă un nou episod dramatic pentru populația civilă din Ucraina, unde locuitorii continuă să fie expuși atacurilor cu rachete, drone și bombe aeriene ghidate.
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