Percheziții masive ale DNA în vămile din nord-estul țării

Funcționari publici și vameși sunt anchetați pentru fapte de corupție și contrabandă
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a lansat luni o amplă operațiune care vizează punctele de trecere a frontierei de la Siret, Racovăț și Dorohoi. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava investighează o serie de infracțiuni de corupție comise în perioada 2023–2026 de către funcționari publici și angajați ai autorităților de frontieră. Aceștia sunt suspectați că ar fi primit diverse sume de bani pentru a închide ochii la nereguli, încălcându-și astfel grav îndatoririle de serviciu.
Rețea de contrabandă la granița cu Ucraina
Potrivit anchetatorilor, vameșii implicați permiteau anumitor persoane fizice să tranziteze frontiera de nord-est a României având asupra lor bunuri interzise sau mărfuri aduse din Ucraina care depășeau cu mult limitele legale admise.
Pentru a strânge probe, anchetatorii au organizat percheziții la sediile mai multor instituții publice, la punctele de lucru ale unor operatori economici, dar și la domiciliile persoanelor vizate.
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală”, a transmis DNA.