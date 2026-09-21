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6.000 de pui de nisetru au ajuns în Dunăre, la Gruia

6.000 de pui de nisetru în Dunăre

6.000 de pui de nisetru în Dunăre

Scris deStoica Marian
Publicat21 sept. 2026, 10:26
Sursărealitatea.net

O nouă generație de nisetri începe călătoria în Dunăre: 6.000 de pui eliberați la Gruia.

O nouă etapă în eforturile de conservare a sturionilor din Dunăre a fost marcată la Gruia, unde aproximativ 6.000 de pui de nisetru au fost eliberați în apele fluviului.

Acțiunea face parte din demersurile de refacere a populațiilor de sturioni, specii aflate sub presiune din cauza degradării habitatelor, a schimbărilor produse în ecosistemul Dunării și a altor factori care le afectează supraviețuirea.

Puii de nisetru pornesc astfel într-o călătorie care îi va purta de-a lungul Dunării, într-un mediu natural în care vor trebui să se adapteze și să supraviețuiască. Eliberarea exemplarelor tinere reprezintă una dintre măsurile prin care specialiștii încearcă să contribuie la refacerea populațiilor acestor pești emblematici pentru fluviu.

Sturionii au un rol important în ecosistemul Dunării, însă populațiile lor au cunoscut un declin semnificativ de-a lungul timpului. Protejarea habitatelor și reducerea presiunilor asupra acestor specii sunt esențiale pentru conservarea lor pe termen lung.

Eliberarea celor 6.000 de pui la Gruia reprezintă, astfel, un nou pas în procesul de protejare și refacere a biodiversității Dunării și oferă unei noi generații de nisetri șansa de a-și continua ciclul natural de viață în fluviu.

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