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Hoț monitorizat cu brățară electronică, autorul a șase spargeri în doar patru ore

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 20 iul. 2026, 09:09

Un tânăr de 27 de ani, aflat sub control judiciar și monitorizat printr-o brățară electronică, a comis într-o singură noapte patru furturi și a încercat alte două, în comuna Hălăucești, județul Iași.

Acesta era cercetat din decembrie 2024 pentru trei infracțiuni de furt calificat și avea obligația de a purta permanent dispozitivul de supraveghere și de a se prezenta periodic la poliție.

În seara de 19 ianuarie 2025, acesta a venit cu trenul din Stolniceni-Prăjescu și, în aproximativ patru ore, a vizat mai multe bunuri și clădiri. Mai întâi, a furat doi acumulatori dintr-un autotren, apoi a încercat fără succes să deschidă două autoturisme. Ulterior, a întrerupt alimentarea electrică a unei rulote comerciale pentru a opri camerele video și a sustras bani și alimente. A pătruns și în căminul cultural, unde nu a găsit obiecte care să-l intereseze, iar dintr-un magazin a luat doar sertarul gol al casei de marcat. În cele din urmă, a furat un acumulator dintr-un depozit de material lemnos, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Deși a încercat să dezactiveze sistemele video, traseul său fusese înregistrat de brățara electronică, iar o picătură de sânge găsită pe geamul spart i-a confirmat identitatea prin analiza ADN. Dimineața, tânărul s-a prezentat la poliție conform programului de supraveghere. El a fost ulterior condamnat, iar după cumularea pedepselor a primit un spor de un an, patru luni și 20 de zile. Sentința a fost contestată.

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