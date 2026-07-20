Spectacol stelar pe cerul României. Ploaia de stele - Perseidele - atinge în curând apogeul

Una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului poate fi observată deja pe cer, iar astronomii spun că momentul cel mai așteptat se apropie rapid. Perseidele, fenomenul care atrage anual milioane de privitori din întreaga lume, vor oferi în 2026 un spectacol impresionant, favorizat și de condițiile excelente de observare.

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