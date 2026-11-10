Explozie devastatoare la o fabrică din Turcia: 17 morți și 12 răniți

Explozie devastatoare la o fabrică de oțel din Izmir, Turcia. 17 muncitori au murit și 12 au fost răniți. Cinci persoane ar fi fost arestate.
Bilanțul exploziei produse la o fabrică de oțel din vestul Turciei a ajuns la 17 morți și 12 răniți. Tragedia s-a petrecut luni, 9 noiembrie, în complexul industrial HABAŞ Demir Çelik, din districtul Aliaga, provincia Izmir. Toate victimele sunt angajați ai unității.
Numărul deceselor a crescut după ce unul dintre muncitorii răniți, internat în stare critică, a murit la spital. Deflagrația a fost urmată de un incendiu puternic, care a mobilizat echipe numeroase de pompieri, salvatori și personal medical.
Cum s-a produs explozia de la fabrica de oțel din Turcia
Potrivit primelor informații transmise de autorități, accidentul ar fi fost provocat de prăbușirea unei macarale care transporta un cazan de schimb. Utilajul ar fi căzut într-un cuptor industrial în timpul unor lucrări de mentenanță programate.
Incidentul s-a produs în jurul prânzului, în timp ce muncitorii efectuau operațiuni de întreținere la unul dintre cuptoarele electrice cu arc folosite în procesul de producție a oțelului.
Impactul a provocat o explozie violentă și un incendiu în interiorul fabricii. Imaginile surprinse după deflagrație au arătat flăcări puternice și un nor dens de fum ridicându-se deasupra complexului industrial.
Guvernatorul provinciei Izmir, Süleyman Elban, a oferit informații despre intervenția echipelor de salvare și despre evoluția situației. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a confirmat inițial moartea a 16 persoane, însă bilanțul a fost actualizat ulterior, după decesul unui muncitor aflat în stare critică.
Cinci persoane ar fi fost arestate după explozia din Izmir
Autoritățile turce au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și pentru a verifica dacă au existat încălcări ale normelor privind securitatea și sănătatea în muncă.
Ministrul Justiției, Akin Gürlek, a anunțat că patru procurori au fost desemnați pentru investigarea tragediei.
De asemenea, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cinci persoane ar fi fost arestate în legătură cu explozia. Ancheta trebuie să stabilească dacă prăbușirea macaralei a fost provocată de o defecțiune tehnică, de erori umane sau de nerespectarea procedurilor de siguranță.
Președintele Recep Tayyip Erdoğan a transmis că autoritățile vor verifica toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv eventuala existență a unor neglijențe și identificarea persoanelor responsabile.
Fabrica HABAŞ, unul dintre marii producători de oțel din Turcia
Uzina în care s-a produs explozia se află în districtul Aliaga, în provincia Izmir, o importantă zonă industrială din vestul Turciei.
Compania HABAŞ a fost înființată în 1987 și are o capacitate anuală de producție de aproximativ 4,5 milioane de tone de oțel.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și dacă au fost respectate toate măsurile de protecție a angajaților.