Explozie devastatoare la o fabrică din Turcia: 17 morți și 12 răniți

Publicat 10 nov. 2026, 10:39 Sursă realitatea.net

Explozie devastatoare la o fabrică de oțel din Izmir, Turcia. 17 muncitori au murit și 12 au fost răniți. Cinci persoane ar fi fost arestate.

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