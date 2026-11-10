Scandal în Guvern. Ministrul Agriculturii îi ceartă pe ministrul Finanțelor: „I-am dat N soluții”

Publicat 10 nov. 2026, 09:14 Actualizat 10 nov. 2026, 09:15

TVA mai mic la alimente, rambursarea mai simplă a taxelor și limitarea unor operațiuni intracomunitare sunt măsurile pe care ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i le cere colegului său de la Finanțe, Alexandru Nazare. Barbu avertizează că actuala politică fiscală afectează puterea de cumpărare și economia.

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