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Politica· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: "Ungaria trăiește azi o poveste despre doi frați"
Ana Maria Păcuraru
Publicat9 nov. 2026, 14:28
Sursărealitatea.net
Primul este fratele lui Viktor Orbán, liderul care a guvernat Ungaria 16 ani la rând. O jurnalistă maghiară care urmărește cazul ne-a confirmat că acesta a fost reținut, suspectat de trafic de migranți. Judecătorii au 72 de ore să decidă dacă rămâne în arest.
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