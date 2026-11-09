Persoane amendate cu 40.000 de lei după ce au folosit drapelul României pentru a căra frunze

Patru persoane din Bosanci, județul Suceava, au primit amenzi totale de 40.000 de lei după ce au folosit drapelul României pentru a căra resturi vegetale.
Patru persoane din comuna Bosanci, județul Suceava, au fost amendate cu un total de 40.000 de lei după ce au folosit drapelul României pentru transportarea frunzelor și a resturilor vegetale. Incidentul s-a petrecut în curtea Primăriei și a provocat numeroase reacții după ce imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale.
Fiecare dintre cele patru persoane a primit o amendă de 10.000 de lei, în urma verificărilor efectuate de polițiști. Cei implicați prestau activități de curățenie în localitate, în cadrul muncii în folosul comunității.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, incidentul s-a produs în timp ce aceștia adunau frunze și resturi vegetale. În loc să utilizeze uneltele puse la dispoziție, au folosit un drapel tricolor pentru a transporta materialele rezultate în urma lucrărilor de curățenie.
Cum a ajuns drapelul României să fie folosit la transportul resturilor vegetale
Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a explicat că steagul fusese înlocuit cu unul nou, în contextul pregătirilor pentru Ziua Națională a României. Drapelul vechi fusese scos din uz și depozitat într-un spațiu destinat colectării textilelor.
Ulterior, una dintre persoanele care participau la activitățile de curățenie ar fi luat drapelul și l-ar fi folosit pentru transportarea resturilor vegetale.
Edilul a prezentat scuze publice pentru cele întâmplate și a precizat că administrația locală regretă incidentul.
Acesta a explicat că persoanele implicate aveau la dispoziție și alte mijloace pentru efectuarea curățeniei, însă au ales să utilizeze drapelul într-un mod necorespunzător.
Poliția a aplicat amenzi de 40.000 de lei
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit aplicarea unor sancțiuni contravenționale pentru cele patru persoane implicate. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 40.000 de lei, fiecare persoană fiind sancționată cu 10.000 de lei.
Cei implicați au fost chemați la sediul Postului de Poliție Bosanci pentru audieri. Aceștia au declarat că nu au realizat că gestul lor ar putea constitui o faptă sancționată de lege și și-au exprimat regretul pentru cele întâmplate.
Ce prevede legea privind respectarea drapelului național
Legislația din România stabilește obligația cetățenilor de a manifesta respect față de drapelul și imnul național.
Legea nr. 75/1994, modificată prin Legea nr. 12/2024, include prevederi referitoare la respectarea simbolurilor naționale și stabilește sancțiuni contravenționale cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei pentru anumite încălcări.
Incidentul din comuna Bosanci readuce în atenție modul în care sunt protejate simbolurile naționale și responsabilitatea autorităților de a se asigura că drapelul României este tratat cu respect.