Două adolescente au ajuns la spital în urma unui accident pe Calea Unirii din Suceava

Accidentul a părut inițial fără victime, însă două pasagere minore s-au prezentat ulterior la UPU cu traumatisme, iar poliția a deschis dosar penal.
Două minore au avut nevoie de evaluare medicală după un accident rutier produs pe Calea Unirii din municipiul Suceava. Coliziunea a avut loc duminică după-amiază, în apropierea unei treceri pentru pietoni din zona stației TPL Iric.
Un BMW X5 ar fi intrat în spatele unui Seat Altea, după ce șoferul nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare. Inițial, persoanele implicate nu au reclamat leziuni, iar conducătorii auto intenționau să soluționeze evenimentul prin constatare amiabilă.
Victimele s-au prezentat ulterior la UPU
Polițiștii au fost anunțați că două minore aflate în Seat s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe. Una a fost diagnosticată cu traumatism cranio-facial, iar cealaltă cu traumatism cranio-cerebral fără pierderea stării de conștiență.
Ambii șoferi au fost testați pentru alcool, rezultatele fiind negative. Poliția efectuează cercetări într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.