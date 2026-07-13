Decizie UE: Companiile aeriene, obligate să ofere bagaj de mână gratuit și despăgubiri mai rapide

Parlamentul European a aprobat o actualizare majoră a regulilor (blocate încă din 2013). Noile norme prevăd includerea obligatorie a bagajului de mână în prețul afișat inițial, așezarea gratuită a părinților lângă copiii sub 14 ani, eliminarea taxelor pentru corectarea greșelilor de nume și termene mai clare (30 de zile) pentru plata despăgubirilor în caz de întârzieri mai mari de 3 ore. Regulile vor deveni pe deplin aplicabile companiilor aeriene după o perioadă de tranziție de un an.
Consiliul Uniunii Europene a oferit luni, 13 iulie, aprobarea finală pentru o reformă majoră ce transformă radical experiența zborului în Europa. Sprijinit deja de Parlamentul European, noul set de reguli va deveni obligatoriu începând cu mijlocul anului 2027.
Măsurile se vor aplica tuturor curselor care decolează de pe aeroporturile din UE, precum și zborurilor cu destinația UE operate de companii aeriene comunitare.
Fără taxe ascunse la rezervarea biletelor
Noua legislație pune capăt unora dintre cele mai enervante costuri suplimentare practicate de operatorii aerieni:
Transparență totală a prețurilor: Toate platformele de rezervare și companiile aeriene vor fi obligate să afișeze din start tariful complet, care include implicit și bagajul de mână.
Familii și persoane vulnerabile adiacente: Copiii sub 14 ani, femeile însărcinate și persoanele cu mobilitate redusă vor primi locuri lângă însoțitori în mod gratuit, fără nicio taxă suplimentară de rezervare.
Adio penalizări absurde: Dacă din diverse motive ratați zborul de dus, compania nu vă mai poate anula biletul de retur. De asemenea, corectarea greșelilor de tipar din nume și printarea fizică a tichetului de îmbarcare la aeroport devin complet gratuite.
Compensații automate: Pasagerii retrogradați forțat la o clasă inferioară celei plătite își vor primi banii înapoi automat pentru diferența de preț.
Ce se schimbă în caz de întârzieri sau anulări?
Deși pragul de la care se pot cere despăgubiri rămâne același (întârzieri de peste 3 ore din vina exclusivă a companiei), procedura de obținere a banilor devine mult mai simplă și mai strict reglementată.
1. Termene stricte și birocrație redusă
96 de ore: Termenul în care operatorul este obligat să trimită pasagerilor, în scris, detalii clare despre drepturile lor după un zbor perturbat.
9 luni: Perioada de timp pe care călătorii o au la dispoziție pentru a depune o reclamație oficială.
30 de zile: Termenul limită în care compania aeriană trebuie fie să vireze despăgubirea, fie să trimită o justificare legală pentru refuz.
2. Asistență garantată la aeroport
În cazul în care zborul este blocat la sol, pasagerii au dreptul la suport logistic strict:
După 2 ore: O băutură răcoritoare gratuită.
După 3 ore: O masă caldă sau o gustare.
Ulterior: Mese asigurate la fiecare 5 ore (în limita a maximum 3 mese pe zi).
Dacă este necesar: Cazare gratuită la hotel, inclusiv transferul gratuit dus-întors de la aeroport.
Care sunt excepțiile legale:Companiile aeriene rămân exonerate de plata despăgubirilor financiare dacă perturbările sunt provocate de factori externi, cum ar fi fenomenele meteo extreme, dezastrele naturale, grevele personalului din aeroporturi ori ale controlorilor de trafic sau comportamentul pasagerilor indisciplinați.