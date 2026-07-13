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Cod galben de furtuni în mai multe regiuni din țară. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

Cod galben de furtuni

Cod galben de furtuni

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 13 iul. 2026, 09:32

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă luni, 13 iulie, între orele 10:00 și 22:00. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale puternice de vânt și, izolat, grindină.

Ce zone sunt vizate

Avertizarea vizează Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei.

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin ploi torențiale, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantități importante de apă

Meteorologii estimează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 15-25 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 30-40 l/mp.

Vreme instabilă și în zilele următoare

ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea izolat și în restul țării pe parcursul zilei de luni. Marți și miercuri, ploile și furtunile se vor extinde cu precădere în jumătatea estică a țării, urmând ca ulterior să afecteze majoritatea regiunilor.

Meteorologii avertizează că mesajele de avertizare vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

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