Cum a fost pedepsit un șofer din Suceava care a trecut pe roșu și l-a înjurat pe pieton. A ieșit pozitiv la amfetamină

Bărbatul de 52 de ani a claxonat și înjurat pietonii care traversau regulamentar, iar testarea DrugTest a indicat prezența amfetaminei.
Un șofer în vârstă de 52 de ani din Suceava a fost oprit de polițiști după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului la o trecere de pietoni de pe strada Nicolae Bălcescu. Potrivit polițiștilor, bărbatul i-a claxonat pe pietonii care traversau regulamentar, le-a adresat injurii și a făcut gesturi obscene.
Test pozitiv la amfetamină
La control, polițiștii au constatat că șoferul emana halenă alcoolică. Testarea cu etilotestul a indicat 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, la sediul poliției, acesta a fost testat și pentru substanțe psihoactive, rezultatul fiind pozitiv la amfetamină. Bărbatul a fost dus la Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i-au fost recoltate probe biologice.
Șoferul a fost amendat cu 5.190 de lei, iar dreptul de a conduce a fost suspendat pentru 120 de zile. Totodată, permisul a fost retras pentru 72 de ore, până la stabilirea prin analize a prezenței substanțelor psihoactive și a eventualei răspunderi penale.