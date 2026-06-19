Cod galben de caniculă în România: ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade - HARTA

ANM a emis o informare meteo și două atenționări cod galben de căldură pentru următoarele zile. Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest disconfortul termic va fi tot mai accentuat.
Meteorologii anunță temperaturi care vor urca până la 34-36 de grade duminică și luni. În zonele cele mai afectate, indicele temperatură-umezeală va atinge sau chiar va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
ANM anunță vreme călduroasă până luni seară
Informarea meteorologică este valabilă de vineri, 19 iunie, ora 10:00, până luni, 22 iunie, ora 21:00. În acest interval, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării. Vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24-25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest. Ulterior, valorile termice vor continua să crească, iar duminică și luni se vor înregistra maxime de până la 34-36 de grade.
Prima atenționare cod galben este valabilă sâmbătă, 20 iunie, între orele 12:00 și 21:00. În acest interval, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Cele mai mari valori vor fi în Câmpia de Vest, unde indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
Județele vizate de codul galben de sâmbătă
Atenționarea de sâmbătă vizează județe din vestul, nord-vestul și centrul țării. Printre zonele afectate se află Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș. În aceste județe, temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă, iar disconfortul termic va fi mai pronunțat în a doua parte a zilei.
A doua atenționare cod galben este valabilă duminică, 21 iunie, tot între orele 12:00 și 21:00. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Duminică, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei, maximele vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade. Cele mai mari valori vor fi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă.
În zonele vizate de codul galben de duminică, indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acest lucru înseamnă că temperaturile vor fi resimțite mai puternic, mai ales în orele amiezii și după-amiezii.