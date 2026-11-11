Bărbat de 70 de ani, lovit de un autobuz la Baia. Victima consumase alcool

Accidentul s-a produs pe strada Ștefan cel Mare, în timp ce bărbatul traversa drumul pe lângă bicicletă, fără să se asigure.
Un accident rutier s-a produs luni, 9 noiembrie, în jurul orei 15:20, pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Baia, județul Suceava. Un bărbat de 70 de ani, care se deplasa pe lângă bicicletă dinspre Sasca Mică către Fălticeni, a fost acroșat de un autobuz Volkswagen.
Potrivit verificărilor făcute de polițiștii din Fălticeni, bărbatul a încercat să traverseze drumul din partea dreaptă spre stânga, fără să se asigure. Autobuzul circula în aceeași direcție, iar impactul i-a provocat pietonului mai multe leziuni.
Victima consumase alcool. Polițiștii au deschis dosar penal
Bărbatul a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Județean Suceava. Medicii au identificat o plagă contuză în zona frontală dreaptă, amnezie retrogradă și răni superficiale la nivelul feței, spatelui și mâinii drepte.
Atât șoferul autobuzului, cât și bărbatul rănit au fost verificați cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ pentru conducătorul auto, însă în cazul pietonului a fost indicată o concentrație de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.