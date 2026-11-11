Băiat de 9 ani, lovit de o autoutilitară pe Aleea Lalelelor din Suceava

Un minor de 9 ani a fost transportat la spital după ce a fost acroșat de o autoutilitară pe Aleea Lalelelor, în Suceava. Incidentul s-a produs luni, 9 noiembrie 2026, iar șoferul a fost testat cu etilotestul.
Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 16:00, pe Aleea Lalelelor din municipiul Suceava. Potrivit poliției, un bărbat conducea o autoutilitară Mercedes-Benz pe bulevardul George Enescu, dinspre Calea Obcinelor.
Când șoferul a virat la stânga pentru a intra pe Aleea Lalelelor, a surprins și acroșat un băiat de 9 ani. Din primele verificări ale autorităților, reiese că minorul se angajase în traversarea străzii printr-un loc nepermis, fără să se asigure.
În urma impactului, copilul a suferit leziuni ușoare. Un echipaj SMURD l-a transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, unde medicii i-au stabilit diagnosticul de „contuzionat ușor prin accident rutier”.
Șoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii Biroului Rutier Suceava au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.