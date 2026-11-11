Băiat de 9 ani, lovit de o autoutilitară pe Aleea Lalelelor din Suceava

Publicat 11 nov. 2026, 13:24 Sursă Suceava Live

Un minor de 9 ani a fost transportat la spital după ce a fost acroșat de o autoutilitară pe Aleea Lalelelor, în Suceava. Incidentul s-a produs luni, 9 noiembrie 2026, iar șoferul a fost testat cu etilotestul.

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